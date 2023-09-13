ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины

Среда 13 сентября 2023 15:34
UA EN RU
Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины Фото: Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать по меньшей мере до 15 марта 2024 года.

Ограничения применили в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнули в ведомстве.

Отмена санкций против трех российских бизнесменов

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз отказался от продления санкций против трех бизнесменов из России.

Согласно информации источников издания, ограничения не продлили против: российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардеар Фархада Ахмедова, бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Санкции против России Война России против Украины
NEWS
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ