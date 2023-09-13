Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Он включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только бронированную технику, но и снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.

Германия передала:

20 БМП Marder 1A3 с боеприпасами (ранее было предоставлено 40);

две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее предоставили 6);

седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);

5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);

9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);

3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);

еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15510);

материал для обезвреживания боеприпасов;

1 система наблюдения спутниковой связи;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);

2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);

10 систем обнаружения дронов (ранее 103);

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Добавим, что Wisent 1 - это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.

Также отметим, что ранее правительство Германии дало поручение компании Rheinmetall предоставить Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

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