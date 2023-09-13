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Потери России в Украине превысили 270 тысяч военных, - Генштаб

Украина, Среда 13 сентября 2023 08:21
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Потери России в Украине превысили 270 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине 13 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 сентября, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 270350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 31 единица автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 270350 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4584 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 8792 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5902 (+30) ед,
  • РСЗО - 766 (+2) ед,
  • средства ПВО - 517 (+2) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4650 (+5),
  • крылатые ракеты - 1455 ед,
  • корабли /катера - 19 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31) ед,
  • специальная техника - 884 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.

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