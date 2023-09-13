Потери России в Украине превысили 270 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 сентября, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 270350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 31 единица автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 270350 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4584 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 8792 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 5902 (+30) ед,
- РСЗО - 766 (+2) ед,
- средства ПВО - 517 (+2) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4650 (+5),
- крылатые ракеты - 1455 ед,
- корабли /катера - 19 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31) ед,
- специальная техника - 884 (+3).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.
В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.
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