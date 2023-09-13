Ситуация на фронте сегодня 13 сентября

Украинские бойцы продолжают вести наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, уничтожили вражескую станцию РЭБ и отбили более 10 атак россиян возле Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Одесской и Сумской областях. Основное направление удара - припортовая инфраструктура в городах Измаил и Рени Одесской области.

Противовоздушной обороной было уничтожено 34 из 45 вражеских "шахедов". Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары возле Мороховца, Плетеневки Харьковской области и Степка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремячка, Осово Черниговской области; Ястребиное, Садки, Большая Писаревка Сумской области и Огурцово, Зыбино Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары неподалеку Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Заречное, Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеским авиационным ударам подверглись Курдюмовка и Клещиевка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Орехов, Работино, Степное, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Приднепровского Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.