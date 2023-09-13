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ВСУ могут освободить Клещиевку в ближайшее время: удастся ли окружить Бахмут

Бахмут, Среда 13 сентября 2023 10:52
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ВСУ могут освободить Клещиевку в ближайшее время: удастся ли окружить Бахмут Фото: эксперты считают, что ВСУ в ближайшее время освободят Клещиевку (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Алексей Гетьман

Украинские военные в ближайшее время могут освободить Клещиевку в Донецкой области. Но это пока не позволяет окружить Бахмут.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "ВСУ добиваются успехов. Далеко ли Украине до переломного момента на фронте".

Как считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, Клещиевка на Бахмутском направлении будет освобождена. Но, по его мнению, об окружении Бахмута пока речь не идет.

"Я считаю, Клещиевку могут освободить уже в ближайшие дни. Даст ли нам это возможность окружить Бахмут? Пока нет, есть еще северный фланг, где тоже ведутся ожесточенные бои. Но мы продвигаемся шаг за шагом", - отметил он.

ВСУ могут освободить Клещиевку в ближайшее время: удастся ли окружить Бахмут

скриншот deepstatemap.live

Эксперт напомнил, что для российской пропаганды Бахмут имеет особое эмоциональное значение. Его захват подавали почти как победу в войне, а на каждые 42 сантиметра украинской территории на этом направлении россияне положили одну человеческую жизнь.

"И уходить из Бахмута россияне не хотят, это будет сложно объяснить населению. Фраза о "жесте доброй воле" или отходе на более выгодные рубежи не прокатит. Они будут биться до последнего, но те, кто непосредственно находится в городе, понимают реальную угрозу окружения", - добавил Гетман.

Наступление ВСУ под Бахмутом

Напомним, что недавно стало известно, что украинские военные продвинулись вблизи населенного пункта Клещиевка в Донецкой области.

При этом заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявляла, что оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке. По ее словам, россияне не могут выйти из города.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это исключит возможность пребывания оккупантов в городе.

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