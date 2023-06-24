Удар по базе Росгвардии в Геническом и 11-й пакет санкции ЕС против России: новости за 23 июня

В пятницу, 23 июня, украинские военные нанесли удар по базе Росгвардии во временно оккупированном Геническе, а 11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 700 российских оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 223330 военных.

Украинские защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление российских оккупационных войск. Там продолжались тяжелые бои.

Британская разведка заявила, что с лета в прошлом году ВМФ России инвестировал значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе. Боевые дельфины предназначены для противодействия водолазам.

В Украине заработал Единый реестр оружия

Со вчерашнего дня Единый реестр оружия начал работу в Украине. Граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, процедура получения разрешений будет упрощена.

Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций, в частности, тормозит возможности России по обходу уже действующих санкций.

Кроме того, запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации.

Baykar получила разрешение от Турции на производство дронов в Украине

Компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. Ожидается, что завод в Украине будет открыт уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

Rheinmetall поставит Украине дополнительную партию БМП Marder этим летом

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует поставить Украине дополнительные 20 единиц боевых машин пехоты Marder. Правительство Германии заплатит за находящуюся на складах Бундесвера технику. Согласно этому, Украина получит в общей сложности 60 единиц Marder.

Украина нуждается в большей авиации, чтобы бросить вызов России в небе, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "свергнуть Россию с неба" является вторым вызовом для Украины после поставки артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве для контрнаступления.

Взрывы в Геническом: в ВСУ подтвердили удар по базе Росгвардии

Украинские военные нанесли удар по базе Росгвардии, которая находится во временно оккупированном Геническом Херсонской области.

Зеленский анонсировал кадровые решения после проверки укрытий в Украине

Владимир Зеленский заявил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассматривали ситуацию с укрытиями по всей территории страны. Выводы проверки укрытий неутешительны, поэтому ожидаются кадровые решения.

Украина и четыре страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России

США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

В Украину вернули еще двоих военнопленных из Венгрии

Украинские дипломаты смогли вернуть на Родину двух военнопленных, которых Россия недавно передала Венгрии. Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пять украинских защитников.