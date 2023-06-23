ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага, - Маляр

Новина українською →
Лиман, Пятница 23 июня 2023 08:59
Защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление вражеских войск. Там шли тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", - написала она.

Маляр в эфире телемарафона объяснила, что оккупанты за последние дни стянули резервы на восток и усилили наступление.

"Так же как на юге для обороны, на востоке они стягивали резервы для наступления и пытались прорвать там нашу оборону. И вот последние полторы недели у нас были очень ожесточенные бои именно на Купянском и Лиманском направлениях. Но наши ВСУ врага там остановили. По состоянию на вчера и сегодня там фактически несколько боестолкновений, и враг сейчас остановил свои наступательные действия", - сказала замминистра.

По словам Маляр, украинские военные остановили наступление врага, но оккупанты не оставляют свою стратегическую цель - захватить всю Донецкую и Луганскую области.

"Конечно, стратегически враг не собирается оставить свою цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Безусловно, они будут двигаться дальше. Но мы видим, что это безуспешно. Им не удается ни в направлении Марьинки и Авдеевки, ни Купянский, Лиманский, ни на Бахмутском им не удалось никуда продвинуться", - добавила она.

Защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага, - Маляр

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что российские оккупанты в последние недели усилили штурмы в Луганской области. Украинские военные сообщали, что россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманском направлении.

По информации защитников и аналитиков, на том участке фронта продолжаются тяжелые бои. Оккупанты атакуют в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Однако украинские военные сдерживают штурмы врага и наносят ему потери в технике и живой силе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Купянск
NEWS
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью