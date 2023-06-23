Британская разведка назвала цель размещения боевых дельфинов в Севастополе

С лета 2022 года ВМФ России инвестировал значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе. Боевые дельфины предназначены для противодействия водолазам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, меры включают как минимум четыре слоя сетей и боновых заграждений на входе в гавань.

По данным британской разведки, в последние недели эта защита скорее всего также была усилена увеличением числа обученных морских млекопитающих.

Согласно публикуемым снимкам, плавучих загонов для млекопитающих в гавани стало почти вдвое больше, и, скорее всего, там обитают дельфины-афалины. В арктических водах военно-морской флот также использует белуг и тюленей.

"Россия подготовила животных для выполнения ряда миссий, но те, что размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия вражеским водолазам", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла удвоить количество боевых дельфинов, охраняющих Севастопольскую бухту. Это может быть связано с тем, что оккупанты "опасаются угрозы атаки со стороны спецподразделений Украины".

О том, как Россия может использовать дельфинов и повлияет ли это на операции в Крыму, читайте в материале РБК-Украина.