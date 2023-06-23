Украине нужно больше авиации, чтобы бросить вызов России в небе, - Кулеба

Украине нужно больше самолетов и вертолетов. Это поможет бросить вызов России в небе и в контрнаступлении войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Telegraph.

Кулеба заявил, что "сбросить Россию с неба" является вторым вызовом для Украины после поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве для контрнаступления.

"Наибольшей проблемой в контрнаступлении является постоянство поставок артиллерийских боеприпасов, при чем в достаточном количестве. И вторая самая большая проблема контрнаступления - господство России в воздухе", - сказал он.

По мнению министра, Украина нуждается в самолетах, вертолетах и переносных зенитных комплексах, например Stinger.

Кулеба также заявил, что каждый класс оружия, который Украина ожидала от союзников, уже "разблокирован". Речь идет о средствах противовоздушной обороны, современных танках, высокоточных ракетах большой дальности и истребителях.

" Наибольшая гора, которую мы должны преодолеть - это обеспечить постоянство поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина дипломатии", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина пытается убедить США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, запускаемые из систем HIMARS, поскольку предоставленных Британией ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве.

Самолеты для Украины

Партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, чтобы передать украинским военным современные истребители. Речь идет в первую очередь об американских F-16.

Возглавляют коалиции Нидерланды и Дания, обе страны готовы учить украинских пилотов на F-16. Однако, по данным Politico, партнеры рассматривают Румынию как возможное место для обучения пилотов.

Следует отметить, что, по оценкам президента Владимира Зеленского, учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

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