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Украина и четыре страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России

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Украина, Пятница 23 июня 2023 19:26
Украина и четыре страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России Фото: пять стран призвали генсека ООН расследовать передачу иранских дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пять стран призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать передачу иранских дронов в Россию.

Об этом объявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

"Действия России и Ирана нарушают Резолюцию 2231 СБ ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, в том числе постоянным членам Совбеза, передавать такие виды оружия из Ирана без предварительного одобрения Советом Безопасности. Такого одобрения, конечно, не было", - отметила Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Украина, США, Франция, Великобритания и другие страны "должным образом сообщили об этих нарушениях в ООН" и предоставили ООН дополнительную информацию.

"Организация Объединенных Наций должна ответить на растущие призывы международного сообщества и расследовать эти нарушения", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что Резолюция 2231 предоставляет полномочия генеральному секретарю ООН для такого расследования.

Иранские дроны в России

Российская Федерация использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БпЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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