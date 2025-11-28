Удар по базе кадыровцев и условие Путина для прекращения боев: новости за 27 ноября

В Чечне раздаются взрывы. Дроны ударили по базе кадыровцев в Грозном

Украинские дроны долетели до Чечни. В четверг, 27 ноября взрывы прогремели на территории военного городка кадыровцев в Грозном.

Ударные беспилотники попали по одному из зданий на территории воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Байсангуровском районе Грозного.

Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия согласится на прекращение боевых действий, если Украина покинет "занимаемые" территории.

"Если войска Украины оставят оккупированные территории, мы прекратим боевые действия, если не оставят - добьемся этого военным путем", - сказал глава Кремля.

Был несогласованный отход. В ВСУ подтвердили прорыв россиян вплотную к Гуляйполю

На Запорожском направлении в результате несогласованного отхода подразделения во время перегруппировки оголился фланг позиций, туда прошли россияне, рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, на Гуляйпольском направлении проводилась перегруппировка и переформатирование оборонительного построения войск. Но одно из подразделений отошло несогласованно и оставило открытым фланг оперативного построения.

Украинские воины зачистили от оккупантов более трети Покровска, - Сырский

Украинские защитники в течение последней недели активно уничтожали оккупантов в Покровске. От врага зачищено более трети города, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Такое заявление он сделал по итогам совещания с командирами воинских частей и подразделений и командующими органов военного управления.

Зеленский отправил бывшего секретаря СНБО послом в Сербию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.

Также глава украинского государства уволил с должности посла Украины в Сербии Владимира Толкача.