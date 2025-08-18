Удар баллистики по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30

Количество пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожью возросло до 30 человек.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам главы ОВА, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"До 30 человек увеличилось количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - заявил он.

Обстрел Запорожья

Утром 18 августа в Запорожской области прогремели взрывы. Из-за угрозы баллистического удара в регионе объявили воздушную тревогу.

По словам Федорова, удары по Запорожью были точечными и нацеленными на объекты критической инфраструктуры. Россияне нанесли по городу два удара.

На локациях работают спасательные и медицинские бригады. В результате обстрелов загорелись торговые павильоны на площади около 500 кв. м - пожар локализуют.

В результате российской атаки в Запорожье погибли три человека.