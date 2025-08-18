ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар баллистики по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30

Понедельник 18 августа 2025 18:10
UA EN RU
Удар баллистики по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30 Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожью возросло до 30 человек.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"До 30 человек увеличилось количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - заявил он.

По словам главы ОВА, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел Запорожья

Утром 18 августа в Запорожской области прогремели взрывы. Из-за угрозы баллистического удара в регионе объявили воздушную тревогу.

По словам Федорова, удары по Запорожью были точечными и нацеленными на объекты критической инфраструктуры. Россияне нанесли по городу два удара.

На локациях работают спасательные и медицинские бригады. В результате обстрелов загорелись торговые павильоны на площади около 500 кв. м - пожар локализуют.

В результате российской атаки в Запорожье погибли три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия