Удар балістики по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю зросла до 30 осіб.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - заявив він.
За словами голови ОВА, всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Обстріл Запоріжжя
Вранці 18 серпня у Запорізькій області пролунали вибухи. Через загрозу балістичного удару в регіоні оголосили повітряну тривогу.
За словами Федорова, удари по Запоріжжю були точковими й націленими на об’єкти критичної інфраструктури. Росіяни завдали по місту два удари.
На локаціях працюють рятувальні та медичні бригади. Внаслідок обстрілів зайнялися торгівельні павільйони на площі близько 500 кв. м - пожежу локалізують.