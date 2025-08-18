ua en ru
Удар балістики по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Понеділок 18 серпня 2025 18:10
Удар балістики по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30 Фото: РФ вдарила по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю зросла до 30 осіб.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - заявив він.

За словами голови ОВА, всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Обстріл Запоріжжя

Вранці 18 серпня у Запорізькій області пролунали вибухи. Через загрозу балістичного удару в регіоні оголосили повітряну тривогу.

За словами Федорова, удари по Запоріжжю були точковими й націленими на об’єкти критичної інфраструктури. Росіяни завдали по місту два удари.

На локаціях працюють рятувальні та медичні бригади. Внаслідок обстрілів зайнялися торгівельні павільйони на площі близько 500 кв. м - пожежу локалізують.

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі загинули троє осіб.

