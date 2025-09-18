ua en ru
Удар по АЗС в Полтаве: количество пострадавших возросло, фото от ГСЧС

Полтава, Четверг 18 сентября 2025 00:06
Удар по АЗС в Полтаве: количество пострадавших возросло, фото от ГСЧС
Автор: Марина Балабан

В Полтаве возросло количество пострадавших в результате удара РФ дроном по автозаправочной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Полтавской области.

По данным ГСЧС, в результате удара возник пожар и разрушение здания.

Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир.

Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

"К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование. Пожар ликвидирован. Работы по разбору завалов завершены", - информирует ГСЧС.

Российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию возле Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.

Фото с места происшествия публиковал в своем Telegram руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

Также Полтавскую область в ночь на 17 сентября атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

