Удар по АЗС в Полтаве: количество пострадавших возросло, фото от ГСЧС

Фото: последствия атаки россиян на АЗС в Полтаве (Telegram ГСЧС Полтавщины)

В Полтаве возросло количество пострадавших в результате удара РФ дроном по автозаправочной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Полтавской области.

По данным ГСЧС, в результате удара возник пожар и разрушение здания. Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции. "К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование. Пожар ликвидирован. Работы по разбору завалов завершены", - информирует ГСЧС.