ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС

Полтава , Четвер 18 вересня 2025 00:06
UA EN RU
Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС Фото: наслідки атаки росіян на АЗС у Полтаві (Telegram ДСНС Полтавщини)
Автор: Марина Балабан

У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ дроном по автозаправній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Полтавської області.

За даними ДСНС, внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі.

Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

"До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено", - інформує ДСНС.

Російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію біля Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

Фото з місця події публікував у своєму Telegram керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Також Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони АЗС
Новини
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі