Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС

Фото: наслідки атаки росіян на АЗС у Полтаві (Telegram ДСНС Полтавщини)

У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ дроном по автозаправній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Полтавської області.

За даними ДСНС, внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції. "До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено", - інформує ДСНС.