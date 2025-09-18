Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС
У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ дроном по автозаправній станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Полтавської області.
За даними ДСНС, внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі.
Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир.
Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.
"До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено", - інформує ДСНС.
Російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію біля Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.
Фото з місця події публікував у своєму Telegram керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Також Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.