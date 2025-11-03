ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Учителям-мужчинам больше не нужно идти в ТЦК: как продлить отсрочку

Понедельник 03 ноября 2025 10:51
UA EN RU
Учителям-мужчинам больше не нужно идти в ТЦК: как продлить отсрочку Фото: В Украине по-новому будут продлевать отсрочки для учителей (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине ввели автоматическое продление отсрочек от мобилизации для учителей-мужчин. С 1 ноября педагогам не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) - все будет происходить через электронную систему.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение техподдержки электронной системы управления образованием.

Соответствующая опция уже появилась в кабинетах директоров заведений, работающих с платформой АІКОМ-2.

Согласно новому функционалу, директора могут подтвердить условия отсрочки педагогического работника, поставив специальную отметку в системе. Установить ее имеет право только руководитель заведения образования или опорного заведения - руководители филиалов или администраторы сделать этого не могут.

При этом новые отсрочки таким образом не оформляются - можно лишь продлить действующие.

Чтобы процесс состоялся корректно, в карточке работника должны быть указаны правильные данные - РНУКПН (или паспорт), а также тип привлечения "полное привлечение". После сохранения и подписания процесса квалифицированной электронной подписью информация о работниках автоматически передается в Министерство обороны.

Новые правила отсрочек с 1 ноября

Напомним, с 1 ноября в Украине заработали новые цифровые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление можно онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦПАУ.

Система теперь автоматически продлевает отсрочки для тех, чьи основания остаются в силе - например, для людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов и ученых. Если все данные подтверждаются в реестрах, в ТЦК обращаться не нужно.

Если же основания невозможно проверить (например, из-за изменения семейного положения или отсутствия данных), нужно актуализировать информацию или обратиться в ЦНАП.

Новые отсрочки также можно оформить через "Резерв+" или ЦПАУ. Бумажные справки с мокрыми печатями больше не выдаются - вместо них действует электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Учитель Отсрочка
Новости
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН