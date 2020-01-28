Перше місто в Китаї ввело часткове військове положення

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Головний госпіталь і 500 команд медиків будуть переведені під керівництво військових

У місті Тяньцзінь (Китай), де проживають 15 млн осіб, вводять один з механізмів воєнного стану через коронавірус. Про це повідомляє Global Times.

Повідомляється, що головний госпіталь і 500 команд медиків будуть переведені під керівництво військових.

Тяньцзінь - велике місто на Півночі Китаю в 150 кілометрах від Пекіна. В його околицях знаходиться найбільший в регіоні порт - це головна морська гавань для столиці Піднебесної.

Нагадаємо, в Китаї станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

РБК-Україна писало, що від спалаху коронавіруса померло 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Також в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Зазначимо, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).