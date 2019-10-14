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У Києві учасники маршу прийшли на Майдан і запалили фаєри

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 17:45
У Києві учасники маршу прийшли на Майдан і запалили фаєри
Фото: марш у Києві (РБК-Україна)

Учасники маршу проти капітуляції збираються йти в урядовий квартал

У Києві учасники маршу проти капітуляції прийшли на Майдан Незалежності і запалили там фаєри. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що зараз на Майдані пройде віче, а потім учасники маршу планують підти в урядовий портал. Марш у Києві має закінчитись до 20:00. У цій акції беруть участь до 20 тис. людей.

Фото: марш у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, в Києві проходять два марші, головними вимогами яких є скасування "формула Штайнмайера". Перший марш почався о 13:30, а другий о 16:00.

Учасники першого маршу організованою колоною пішли до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестували проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення. За даними організаторів, у цьому марші взяли участь близько 10 тисяч людей.

Зазначимо, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.

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