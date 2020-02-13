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В Україні збудують містечко для переселенців з Криму

Новини » Політика     13.02.2020 - 18:49
В Україні збудують містечко для переселенців з Криму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У містечку виділять місця для понад 500 сімей кримських татар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з Туреччиною про будівництво містечка для переселенців з окупованого Криму в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами глави держави, у містечку для переселенців з окупованого Криму буде передбачено місця для понад 500 кримськотатарських сімей. Зеленський сподівається, що будівництво містечка почнеться вже цього року.

"Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити", - заявив він.

Крім того, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" планують створити спеціальний хаб для комфортного перетину українцями адміністративної межі з окупованим Кримом, а також побудувати якісні дороги та забезпечити транспортне сполучення.

"Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут - "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина приєднається до будівництва житла для кримських татар у Херсонській області. Турецькі фахівці візьмуть участь у розроблені плану та проєкту будівництва.

Також РБК-Україна писало, що чотирьом політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для колишніх політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Володимира Балуха та Артура Панова.

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