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У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 22:21
У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%
Фото: вибори в Білорусі (sputnik.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У Тихановської 8%

Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані щодо результататів президентських виборів. Лідирує чинна влада.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Результати такі:

Лукашенко - 81%,
Світлана Тихановська - 8%.

Разом з тим, Тихановська впевнена, що більшість білорусів проголосували за неї - за її словами, про це свідчать дані 3 ділянок, де "не було фальсифікацій".

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Після цього в країні почалися протести, зокрема зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.

Зазначимо, співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська.

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