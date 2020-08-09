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У Білорусі відключають інтернет: не працюють сайти і онлайн-трансляції

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 22:44
У Білорусі відключають інтернет: не працюють сайти і онлайн-трансляції
Фото: протести в Білорусі (kommersant.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів

Деякі сайти білоруських засобів масової інформації працюють зі збоями. Не відкриваються агентства БелТА, а також портал tut.by.

Про це повідомляє Belsat.

Також повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів, у тому числі "Білорусь 1". Спостерігаються збої у багатьох містах Білорусі.

Користувачі відзначали масові проблеми в роботі мобільного інтернету. Цю інформацію підтвердили в провідній телекомунікаційній компанії країни "Белтелеком".

"В даний час ми спостерігаємо перебої з доступом до деяких ресурсів та перевантаження каналів через зарубіжний трафік в великій кількості", - зазначив заступник генерального директора "Белтелекома" з технічних питань Вадим Шайбаков в коментарі інформаційному сервісу Onliner.

Нагадаємо, у Білорусі в день проведення виборів президента спостерігаються проблеми з інтернетом.

Раніше про можливе обмеження доступу до інтернету у день президентських виборів попереджав кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв.

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