У Білорусі відключають інтернет: не працюють сайти і онлайн-трансляції

Фото: протести в Білорусі (kommersant.ru)

Повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів

Деякі сайти білоруських засобів масової інформації працюють зі збоями. Не відкриваються агентства БелТА, а також портал tut.by.

Про це повідомляє Belsat.

Також повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів, у тому числі "Білорусь 1". Спостерігаються збої у багатьох містах Білорусі.

Користувачі відзначали масові проблеми в роботі мобільного інтернету. Цю інформацію підтвердили в провідній телекомунікаційній компанії країни "Белтелеком".

"В даний час ми спостерігаємо перебої з доступом до деяких ресурсів та перевантаження каналів через зарубіжний трафік в великій кількості", - зазначив заступник генерального директора "Белтелекома" з технічних питань Вадим Шайбаков в коментарі інформаційному сервісу Onliner.

Нагадаємо, у Білорусі в день проведення виборів президента спостерігаються проблеми з інтернетом.

Раніше про можливе обмеження доступу до інтернету у день президентських виборів попереджав кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв.