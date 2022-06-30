Участь Путіна в G20: Пєсков зробив заяву, згадавши Джонсона

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті G20.

"Пан Джонсон допускає дуже багато різних висловлювань, заяв - вдалих, менш вдалих, зовсім невдалих і жахливих за змістом", - сказав він.

Також Пєсков зазначив , що заяви європейських політиків, зокрема прем'єр-міністра Бориса Джонсона, не вплинуть на участь президента Росії Володимира Путіна у саміті G20.

Пєсков заявив, що Кремль вирішить "у потрібний час", чи Путін поїде особисто на індонезійський острів.

Він підтвердив, що Росія отримала запрошення взяти участь цього року на Балі.

Як повідомлялось, резидент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" у листопаді і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру. Буквально сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у саміті G20 залежить від двох головних чинників.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що буде "цілком вражений", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.