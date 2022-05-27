Зеленський прийняв запрошення на саміт G20 і зробив натяк на Путіна

Зеленський підтвердив участь у саміті G20 на Балі. Він також подякував індонезійському колезі за запрошення на захід і намітив низку "домашніх завдань" до зустрічі лідерів "Великої двадцятки".

"Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабнього голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї", – заявив президент.

Глава держави також висловив сподівання, що на саміті будуть "тільки держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів". Раніше Сполучені Штати почали готувати різні варіанти реакції на участь РФ у саміті, зокрема, і бойкот.