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Путін погодився взяти участь у G20. Там буде і Зеленський

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Понеділок 27 червня 2022 17:48
Путін погодився взяти участь у G20. Там буде і Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський та Володимир Путін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника глави держави Юрія Ушакова, пише ТАСС.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", - заявив він.

При цьому Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи Путін буде очно брати участь у цьому заході чи братиме участь у відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" у листопаді і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру.

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