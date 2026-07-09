Без участия Польши передача техники в Украину невозможна, - министр обороны
Передача военной техники в Украину невозможна без непосредственного участия Польши.
Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Наша страна входит в число четырех стран НАТО - кроме Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды - которым в Анкаре предоставлен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot", - сказал он.
Польский министр отметил, что Польша является одной из стран, указанных США для этого производства и обслуживания, поэтому Варшава будет сотрудничать с Киевом по этому вопросу.
На вопрос о том, когда может начаться производство ракет в Украине, Косиняк Камыш заявил, что это займет несколько недель.
"Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к эксплуатации и проведению дальнейших операций", - подчеркнул он.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты предоставит Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Отметим, Украина остро нуждается в средствах ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты. Киев обратился в 40 стран с просьбой передать ракеты для систем Patriot в обмен на будущие поставки, предусмотренные действующими контрактами.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о критическом дефиците боеприпасов для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. По их данным, в отдельных подразделениях запасы ракет почти полностью исчерпаны.
В свою очередь советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что в настоящее время Украина фактически осталась без ракет, способных перехватывать российскую баллистику.