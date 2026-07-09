Без участия Польши передача техники в Украину невозможна, - министр обороны

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО - кроме Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды - которым в Анкаре предоставлен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot", - сказал он.

Польский министр отметил, что Польша является одной из стран, указанных США для этого производства и обслуживания, поэтому Варшава будет сотрудничать с Киевом по этому вопросу.

На вопрос о том, когда может начаться производство ракет в Украине, Косиняк Камыш заявил, что это займет несколько недель.

"Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к эксплуатации и проведению дальнейших операций", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты предоставит Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Отметим, Украина остро нуждается в средствах ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты. Киев обратился в 40 стран с просьбой передать ракеты для систем Patriot в обмен на будущие поставки, предусмотренные действующими контрактами.