Участие в мобилизации подрывает имидж полиции, - Выговский

09:37 23.04.2026 Чт
2 мин
Глава Нацполиции сделал заявление о "не своей" функции и последствиях
Ирина Глухова, Ростислав Шаправский, Юлия Акимова
Участие в мобилизации подрывает имидж полиции, - Выговский Фото: глава Нацполиции Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Привлечение полиции к мобилизации негативно влияет на ее имидж и подрывает доверие населения, которое формировали годами. В Нацполиции отмечают, что это не их основная функция.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Читайте также: Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским

По его словам, проблема не в нежелании выполнять такие задачи, а во влиянии этого процесса на оценку полиции со стороны общества.

"Вопрос даже не в том, хочет или не хочет. Здесь не должно быть двойных стандартов. Как можно нас оценивать по доверию населения после того, как мы участвуем в мобилизационных мероприятиях? Я не понимаю. Мы готовы эту функцию выполнять, мы ее выполняем, но мы не должны быть сами в этом процессе. Эту функцию исторически выполняли ТЦК", - отметил Выговский.

Глава Нацпола подчеркнул, что участие в мобилизации является дополнительной нагрузкой для полиции, которая должна выполнять свои основные правоохранительные функции.

Участие в мобилизации подрывает имидж полиции, - ВыговскийОбщество в последнее время негативно относится к полицейским, потому что мы привлечены к мобилизации вместе с ТЦК СП, - глава Нацпола Выговский (инфографика РБК-Украина)

"Но это не наша основная работа и все забывают, когда снова говорят, что мы должны максимально быть задействованы в мобилизации, что у нас есть еще много другого функционала. Однако нашу правоохранительную функцию никто не забирал, это все дополнительная нагрузка", - пояснил он.

Выговский отметил, что такие обстоятельства существенно вредят имиджу полиции.

"Поэтому я говорю, что для нас это негативно и очень плохо влияет на имидж. С 2015 года мы формировали имидж полиции, формировали доверие населения, которое просто сейчас уничтожается", - добавил правоохранитель.

Скандалы с мобилизацией

Как известно, в Украине часто возникают мобилизационные скандалы, участниками которых становятся представители ТЦК, но нередко и полицейские.

Например, во время одного из инцидентов в Одессе правоохранители при задержании водителя заломили ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.

Также сообщалось, что трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. По данному факту начали расследование.

Кроме того, представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.

Национальная полиция ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
