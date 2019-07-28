Вбивство "Сармата": справу передали в суд

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Справа щодо ймовірних виконавців і організаторів передали в суд

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешко (позивний "Сармат") направили в суд. Тепер справа буде слухатися у Бердянському районному суді, передає Громадське.

Повідомляється, що в понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання у Бердянському районному суді, на ньому, зокрема, буде вирішуватися питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.

Серед підозрюваних в організації та скоєнні вбивства сім осіб: Михайло Сигида, Євген Бродський, Віктор Власюк - ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако, Максим Владимиринков - ймовірні виконавці.

Нагадаємо, нещодавно двох нардепів повторно викликали на допит у справі про вбивство Олешко. Народних депутатів України Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова викликалися на допит в рамках розслідування щодо замовників вбивства Олешко.

6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сигиду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешко. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду. Через кілька днів його знову взяли під варту.

Відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешко, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".