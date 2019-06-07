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Ще одного підозрюваного у вбивстві Олешка звільнили з-під варти

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 16:34
Ще одного підозрюваного у вбивстві Олешка звільнили з-під варти
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Суд відправив Євгена Бродського під домашній арешт

Підозрюваний співорганізатор вбивства громадського активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" Євген Бродський зараз знаходиться під нічним домашнім арештом. Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на прес-службу Печерського районного суду Києва.

В кінці травня Апеляційний суд змінив запобіжний захід Бродського з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд змінив цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сигіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Олешко. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду.

Зазначимо, Сигіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата"

31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешко переконані, що його вбили за боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим.

 

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