ГПУ оскаржить звільнення підозрюваного у вбивстві Олешка

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

У ГПУ заявили, що вони мають докази, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства

Генеральна прокуратура України (ГПУ) оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві громадського активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У ГПУ заявили, що вони мають докази, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства Олешка. У зв'язку з цим, на судове рішення Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Олешка.

Зазначимо, Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата"

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим.