Двох нардепів повторно викликали на допит у справі про вбивство Олешко

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

МВС викликало на допит Пономарьова і Валентирова

Національна поліція повторно викликає на допит на 25 липня двох народних депутатів у справі про вбивство активіста Віталія Олешка. Про це повідомляється на сторінці МВС уFacebook.

Як наголошується в повідомленні, народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров викликаються на допит в рамках розслідування щодо замовників вбивства Олешка.

У МВС нагадали, що Пономарьов і Валентиров були викликані як свідки на допит 20 і 22 липня. Однак на допит вони не прибули і не повідомили слідчого про поважність причин. У зв'язку з цим ГСУ повторно викликає двох нардепів для проведення допиту 25 липня 2019 року.

Нагадаємо, 6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сигиду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду. Через кілька днів його знову взяли під варту.

Відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".