Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з фігурантом

У справі про вбивстві Кирила Тлявова суддя Ігор Опанасюк взяв самовідвід через дружбу з одним із фігурантом - поліцейським Володимиром Петровцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, раніше це не завадило Опанасюку підтримати відвід судді у справі - Ярослави Керекез.

Другий підозрюваний у справі про вбивство 5-річного хлопчика Іван Приходько заявив, що "неодноразово бачив, як Петровець спілкувався з Опанасюком".

У той же час адвокат Петровца виступив проти відводу Опанасюка.

"Я дуже дружу з Опанасюком Ігорем Олександровичем. Підтримую захисника", - заявив Петровець.

У той же час адвокат потерпілих Олександр Щербина зазначив, що все це лише затягує засідання.

"Ми тут з 11 годин. Ми тут у тому числі і тому, щоб була обрана міра запобіжного заходу (підозрюваним - ред.). Опанасюк задовольнив відведення Керекез. Це предмет розгляду Вищої ради правосуддя таких дій судді. Підозрюваний також не повідомив, що він перебуває з Опанасюком в товариських відносинах", - заявив він.

Нагадаємо, вбивство Кирила Тлявова відбулося 31 травня. Тоді двоє п'яних поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 грудня ДБР завершило розслідування справи. Сторона звинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.