Суд почав розгляд справи про вбивство Кирила Тлявова

Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець (колаж РБК-Україна)

У Переяслав-Хмельницькому почалося підготовче засідання суду

Суд у Переяслав-Хмельницькому Київської області почав розгляд справи про убийтсве Кирила Тлявова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У четвер, 26 грудня, почалося підготовче судове засідання. На ньому присутні підозрювані Іван Приходько, Володимир Петровець, Дмитро Кривошея і Станіслав Петровець.

Справа про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова: суд почав розгляд Стрім Суд у Переяславі розпочав розгляд справи про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Хлопчика вбили під час стрілянини по пляшках у дворі одного з будинків міста наприкінці травня цього року. У вбивстві через необережність і хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї обвинувачують чотирьох людей, серед яких тодішні працівники поліції Іван Приходько та Володимир Петровець Опубліковано hromadske.ua Четвер, 26 грудня 2019 р.

Нагадаємо, вбивство Кирила Тлявова відбулося 31 травня. Тоді двоє п'яних поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи. Сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.