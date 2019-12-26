Убийство мальчика в Переяславе: судья взял самоотвод из-за дружбы с фигурантом

В деле об убийстве Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с одним из фигурантом - полицейским Владимиром Петровцем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, ранее это не помешало Опанасюку поддержать отвод другого судьи по делу - Ярославы Керекез.

Второй подозреваемый по делу об убийстве 5-летнего мальчика Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - заявил Петровец.

В то же время адвокат потерпевших Александр Щербина отметил, что все это только затягивает заседание.

"Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения (подозреваемым - ред.). Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Подозреваемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - заявил он.

Напомним, убийство Кирилла Тлявова произошло 31 мая. Тогда двое пьяных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 декабря ГБР завершило расследование дела. Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявили всем четверым участникам инцидента.