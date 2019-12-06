ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 17:08
ДБР завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Обвинувальні акти підготують всім чотирьом підозрюваним

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова, п'ятирічного хлопчика з Переяслава. Про це у Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

За його словами, сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Обвинувачення пред'являть всім чотирьом учасникам інциденту.

"Підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду. Там оберуть покарання для цих осіб. Вірю, воно буде справедливим", - додав Труба.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що слідчі так і не знайшли зброю, з якої було вбито 5-річний Кирила Тлявова.

Вбивство хлопчика сталося 31 травня. Двоє п'яних поліцейських вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку смертельне поранення отримав дитина, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед всіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якого оголосиои підозру в убивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

ДБР підозрює у розтраті 5,5 млн гривень посадовців лісового господарства
Новини України Переяслав-ХмельницкийпреступленияРоман ТрубаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся