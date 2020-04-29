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Вбивство Гандзюк: захист Левіна відмовилася від апеляції щодо арешту

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 14:20
Вбивство Гандзюк: захист Левіна відмовилася від апеляції щодо арешту
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Апеляційний суд закрив провадження по оскарженню арешту Олексія Левіна

Київський апеляційний суд закрив провадження по оскарженню арешту підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна у зв'язку з відмовою боку захисту від скарги. Про це повідомляє прес-служба суду.

Рішення було прийнято на відкритому засіданні колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 29 квітня.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційне провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на постанову Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2020 року закрито", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк. За версією СБУ, колишній керівник Херсонського облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.

Крім того, в Офісі генпрокурора повідомили, що ще один фігурант в справі про вбивство Гандзюк Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством і зобов'язався дати показання про організаторів злочину.

Напад на активістку стався у 2018 році. Невідомий облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку. Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року.

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