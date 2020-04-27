Вбивство Гандзюк: близько сотні людей вирушили від ОП до будинку Венедіктової

Фото: протести під Офісом президента (facebook.com/ivan.oberemko)

Активісти вимагають продовжити розслідування справи

Попри карантин близько сотні людей прийшли до Офісу президента з вимогою не передавати до суду справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк, після чого вирушили до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Однією із вимог протестувальників є продовження слідства у справі Гандзюк. Крім того, учасники мітингу вимагають звільнити Венедіктову, яка, на їхню думку, навмисно саботувала розслідування справи.

Опубліковано Yaroslav Antonyak Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Сьогодні Служба безпеки України повідомила про завершення досудове розслідування вбивства Гандзюк.

За версією СБУ, колишній керівник Херсонської облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

Водночас, активісти зазначають, що справа розвалиться у суді, оскільки Левін, як один із головних фігурантів злочину, відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.

Також сьогодні у Офісі генпрокурора повідомили, що ще один фігурант у справі про вбивство Гандзюк Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством і зобов’язався надати свідчення про організаторів злочину.