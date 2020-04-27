СБУ завершила розслідування вбивства Гандзюк

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За версією СБУ, вбивство організували Мангер і Левін

Служба безпеки України завершила досудове розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що завершено розслідування за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на активістку.

За версією слідства, Мангер за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

"Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним, їх захисникам, потерпілим та їх представникам повідомили про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх направлять до суду для розгляду по суті.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що підозрюваний в організації вбивства Левін відмовляється від дачі показань.

Нагадаємо, в березні слідство у справі Гандзюк продовжували до липня.

Розслідування активізувалося після екстрадиції Олексія Левіна з Болгарії, де він довгий час переховувався під вигаданим ім'ям.

Напад на Гандзюк стався в 2018 році, невідомий облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку. Опіки склали більше 30% тіла, потерпілу доставили до Києва і надали їй охорону. Через два тижні були затримані колишні учасники АТО, які були виконавцями нападу.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року на 34-му році життя від наслідків кислотної атаки. Медики назвали безпосередньою причиною смерті обрив тромбу.

