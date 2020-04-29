Убийство Гандзюк: защита Левина отказалась от апелляции по аресту

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста Алексея Левина

Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом стороны защиты от жалобы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение было принято на открытом заседании коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел 29 апреля.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года закрыто", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о завершении досудебного расследования убийства Гандзюк. По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что еще один фигурант в деле об убийстве Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и обязался дать показания об организаторах преступления.

Нападение на активистку произошло в 2018 году. Неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой возле дома. Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года.