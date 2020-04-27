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Підозрюваний у вбивстві Гандзюк пішов на угоду зі слідством, - ГПУ

Новини » Політика     27.04.2020 - 19:01
Підозрюваний у вбивстві Гандзюк пішов на угоду зі слідством, - ГПУ
Фото: Ігор Павловський (facebook.com graty me)

Павловський зобов’язався надати слідству покази про організаторів вбивства

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, помічник екс-нардепа Миколи Паламарчука Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством. Про це повідомив прокурор Офісу генерального прокурора Роман Романчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Павловський зобов’язався надати необхідні покази про організаторів вбивства.

"Обвинувальний акт стосовно Ігора Павловського розглядається Приморським судом міста Одеси. Він уклав угоду з прокурором про надання викривальних показів стосовно організаторів злочину. Наступне засідання має відбутись на початку травня", - заявив Романчук.

Нагадаємо, Ігоря Павловського заарештували у січні минулого року після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантам злочину. Печерський районний суд Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави. 10 квітня Київський апеляційний суд продовжив дію обмежувального заходу Павловському у вигляді тримання під вартою.

Також повідомлялося, що сьогодні Служба безпеки України завершила досудове розслідування вбивства Гандзюк. За версією СБУ, колишній керівник Херсонської облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

Напад на Гандзюк стався в 2018 році, невідомий облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку. Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Медики назвали безпосередньою причиною смерті обрив тромбу.

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