Фігурант справи про вбивство Гандзюк Левін змінив зовнішність

Фото: Олексій Левін (Слідство.Інфо)

Левіна вдалося ідентифікувати за відбитками пальців

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін змінив зовнішність. Про це повідомляє болгарське видання Flagman.

Повідомляється, що підозрюваний змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. У поліції зазначили, що Левіна вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.

Також повідомляється, що при затриманні у нього вилучили два паспорти. За даними правоохоронців, Левін потрапив в Болгарію через Румунію у 2018 році, пішки перейшовши кордон, в самій Болгарії він ніде не реєструвався. Крім того, відомо, що з ним Україну покинула його дружина.

Зазначимо, Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники Служби безпеки України провели масові обшуки в Херсоні у справі про вбивство Гандзюк. Пізніше стало відомо, що обшуки пройшли у голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.

Також затримали колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, який фігурує у справі Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.