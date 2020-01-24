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Вбивство Гандзюк: в Болгарії затримали Левіна

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 21:36
Вбивство Гандзюк: в Болгарії затримали Левіна
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Левіна затримали на території Болгарії

Співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України був затриманий Олексій Левін (Москаленко), який розшукувався за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, Левіна затримали на території Болгарії.

"Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Це - наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

РБК-Україна повідомляло, що Генеральною прокуратурою було розпочато ряд обшуків з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Служба безпеки України і Генеральна прокуратура обіцяли найближчим часом поінформувати суспільство про нові вагомі результати у справі Гандзюк.

До цього Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Раніше повідомлялося, ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Її госпіталізували. Громадська активістка померла 4 листопада в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

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