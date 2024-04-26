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Весь мир обязан оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС, - Зеленский

Украина, Пятница 26 апреля 2024 10:10
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Весь мир обязан оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года, призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Вот уже 785 дней российские террористы держат в заложниках Запорожскую АЭС. И ответственность всего мира - оказать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины, а также защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов", - сказал он.

Это, по словам президента, единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно грозит присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

Он также напомнил и про оккупацию РФ Чернобыльской АЭС в 2022 году.

"В 2022 году Россия 35 дней оккупировала Чернобыльскую АЭС. Российские солдаты грабили лаборатории, захватывали охрану и издевались над персоналом, а также использовали станцию для проведения дальнейших военных операций", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что радиация не видит границ и национальных флагов.

"Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, насколько быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни смягчили Чернобыльскую катастрофу, ликвидировав ее ужасные последствия в 1986 году и в последующие годы", - сказал он.

Зеленский добавил, что все помнят самоотверженность людей, спасавших жизни в 1986 году.

"Мы ценим всех, кто помогает спасать жизни прямо сейчас", - резюмировал глава государства.

Катастрофа на ЧАЭС

Авария на Чернобыльской АЭС 38 лет назад была признана крупнейшей техногенной катастрофой в истории.

Радиация в 27 странах, эвакуация более 100 тысяч человек, загрязнение пяти миллионов гектаров земли и 30-километровая зона отчуждения. Из 600 000 ликвидаторов 10% умерло, а 165 000 - получили инвалидность. И все это повлекла Чернобыльская катастрофа.

Несмотря на масштабную трагедию, вокруг катастрофы на ЧАЭС существуют немало выдумок и мифов. Подробнее о них - в материале.

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