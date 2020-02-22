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Суд Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну

Новини » Політика     22.02.2020 - 12:15
Суд Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Місцевий прокурор заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим

Суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію в Україну затриманого раніше Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Флагман".

Місцевий прокурор Георгій Чиньов заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим. Попри це захист Олексія Левіна має право подати апеляцію.

"Якщо він подасть апеляцію, апеляційний суд розгляне справу протягом 7 днів. В той самий час, щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також ухвалив рішення про його арешт", - заявив прокурор.

Нагадаємо, Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генерального прокурора відправили ще 24 січня. Тепер Київ чекає на відповідь болгарської сторони на запит.

Олексія Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі. Він підозрюється в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Також повідомлялося, що Левін змінив зовнішність так, що був схожий на фото з Інтерполу. За даними болгарських правоохоронців, його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

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Новини України БолгарияКатерина Гандзюк
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