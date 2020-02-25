ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокати підозрюваного у справі Гандзюк оскаржать рішення про його екстрадицію

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 00:53
Адвокати підозрюваного у справі Гандзюк оскаржать рішення про його екстрадицію
Фото: Олексій Левін (Слідство.Інфо)

Захист Левіна зазначив, що "цього тижня його точно не екстрадують"

Рішення про екстрадицію з Болгарії до України підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк - Олексія Левіна - буде оскаржене. Про це із посиланням на адвокатів Левіна пише hromadske.

Зокрема, захисник підозрюваного Михайло Величко заявив, що чекати екстрадиції Левіна протягом цього тижня не варто, оскільки готується апеляція.

"Цього тижня його точно не екстрадують, тому що клієнт особисто ухвалив рішення і дана вказівка адвокату, який представляв його інтереси в Болгарії - подати апеляційну скаргу. Технічно ми у будь-який момент можемо відкликати цю апеляційну скаргу", - сказав Величко.

Відом також, і це підтвердив адвокат, що Дмитро Ільченко та Андрій Мурашків - адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Гандзюк - намагалися потрапити до Олексія Левіна в Болгарії у місце, де його утримують.

Проте Ільченко та Мурашкін цю інформацію спростували. Хоча Мурашкін планує поїхати до Болгарії, де збирається допитати підозрюваного.

Нагадаємо, ще наприкінці січня 2020 Україна попросила Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. Нещодавно суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію підозрюваного. Суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим.

Олексія Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі. Він змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

Суд Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну Офіс генпрокурора почав підготовку до створення інституту ювенальної юстиції
Новини України экстрадицияпреступленияКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся