Вбивство Гандзюк: Павловського залишили під вартою

Фото: Ігор Павловський (РБК-Україна)

Слідча суддя ознайомилась з письмовими матеріалами справи

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив відмовити захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу. Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мєлєшак, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, Ігорь Павловський залишиться під вартою.

"Суддя ухвалила рішення у клопотанні захисника відносно Павловського про зміну запобіжного заходу відмовити. Забов'язати забезпечити проведення належного медичного огляду Павловського. Ухвала оскарженню не підлягає", - заявила суддя.

Раніше активісти під будівлею Шевченківського суду підпалили петарди та принесли колонки. В цей час тривало засідання із розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Павловському. Суддя Олена Мєлєшак зробила технічну перерву на 2 хвилини для того, щоб з'ясувати, чи знаходяться у безпеці учасники процесу та всі особи, що перебувають в залі у зв'язку із діями активістів під будівлею суду.

Також слідча суддя ознайомилась з письмовими матеріалами справами. Сьогодні на засідання також прибув слідчий у справі.

На судовому засіданні сьогодні Ігор Павловський розказав, що одружений та проживає в Херсоні.

"Я помічник нардепа України Паламарчука Миколи, громадянин України. Маю інвалідність третьої групи після інсульту" ,- сказав він.

Нагадаємо, судове засідання щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Павловському переносили чотири рази через відсутність підозрюваного. За словами прокурора Дмитра Бояна Павловський знаходився на лікуванні. Також засідання не відбулися через неявку прокурорів.

Відзначимо, 10 листопада 2018 року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що підозрювані в нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Зокрема, ймовірним нападникам змінили підозри. Тепер їм загрожує не довічне ув'язнення, а до десяти років позбавлення волі.