ГПУ змінила підозри фігурантам справи Гандзюк

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ГПУ заявили, що підозри змінили на базі оцінених доказів

У Генеральній прокуратурі повідомили, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям. Про це в коментарі РБК-Україна розказав речник ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив, що 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину, було змінено раніше повідомлені підозри на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) , ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

"Саме так (змінена підозра деяким фігурантам справи, - ред.). У справі вбивства Гандзюк органами досудового розслідування за положеннями з ГПУ змінено підозри ймовірним виконавцям нападу на базі оцінених доказів. Не розкривається інформація з приводу прізвищ. Підозри змінені на підставі оцінених доказів", - сказав Лисенко.

Зазначимо, що вчора "Слідство.інфо" повідомляло, що змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також видання пише, що прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському, над яким зараз триває суд.

Нагадаємо, Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Гандзюк, намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного. Також Мангера суд залишив на посаді голови Херсонської облради.