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Підозрювані у нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством

Новини » Політика    24.04.2019 - 15:55
Підозрювані у нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Ймовірним нападникам змінили підозри

Підозрювані в нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Про це заявив речник ГПУ Андрій Лисенко, повідомляє "5 канал".

Зокрема, ймовірним нападникам змінили підозри. Тепер їм загрожує не довічне ув'язнення, а до 10 років позбавлення волі.

"4 квітня п'ятеро підозрюваних звернулися з заявами до процесуального керівника з укладання угод про визнання винуватості. Вони її визнали, надали в повному обсязі покази про подію, в тому числі викривальні покази щодо своєї участі у злочині й участі інших осіб. Тому, встановивши наявність достатніх доказів та підстав, цим співучасникам злочину було змінено раніше повідомлену підозру", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям. Були змінені раніше повідомлені підозри на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) , ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення). Вчора "Слідство.інфо" повідомляло, що змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку.

Крім того, Мангер повернувся на роботу. Зазначимо, Мангера підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Він наразі працює головою Херсонської облради. Також раніше повідомлялось, що екс- голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, якого нещодавно звільнив Петро Порошенко, міг впливати на офіційне розслідування по справі Гандзюк.

Зазначимо, що підозрюваним в організації вбивства Гандзюк Ігорю Павловському та Сергію Торбіну змінили підозру. Зараз триває судове засідання по справі Павловського. Прокурори просять Ігорю Павловському нічний домашній арешт з покладанням на нього ряду обов'язків.

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