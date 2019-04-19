Вбивство Гандзюк: суд переніс обрання запобіжного заходу Павловському

Фото: суд (РБК-Україна)

Суд відклав розгляд на 22 квітня на 15 годину

Шевченківський районний суд міста Києва втретє відклав розгляд клопотання захисту Ігоря Павловського з приводу зміни запобіжного заходу. Відповідне рішення винесла суддя Олена Мелешак, повідомляє РБК-Україна.

Суд відклав розгляд на 22 квітня на 15 годину.

Суддя також ухвалила викликати слідчого на наступне судове засідання, щоб він надав підтверджуючі документи недоставки і неявки підозрюваного у залу судового засідання. Адвокат наполягатиме на відеоконференції з підозрюваним Павловським.

"Павловського не доставлено, судом здійснено всі заходи для його доставки. Направлялись листи слідчому, щоб останній забезпечив доставку Павловського. Також суд направляв запит про те, щоб встановити чи правда він хворий і де перебуває", - заявила суддя.

Втім, таких документів суду наразі не надано.

"Строки вже проходять, не надаються відповіді на численні запити суду. Не надається відповідь від Служби безпеки України. У нас в нашій практиці це вперше", - резюмувала суддя.

Адвокат Максим Болдін заявив, що поспілкуватися із Павловським йому не вдалося.

"Я сьогодні намагався поспілкуватися з Павловським, але мені було відмовлено. Відомо, що Павловський під час намагання робити процедури впав і вдарився головою. У нього струс мозку. Павловський тому не може бути доставлений, бо йому надається медична допомога. Він зараз знаходиться в ІТТ", - сказав він.

Прокурор Дмитро Боян запевнив, що Павловський нікуди не втік і відмовився від всіляких коментарів журналістам.

"Павловський продовжує перебувати на лікуванні. Іншої інформації мені не відомо. Він нікуди не втік, звичайно", - сказав прокурор.

Зазначимо, у середу та четверг засідання також не відбулися через неявку на засідання прокурорів та недоставлення в залу підозрюваного Павловського.

Нагадаємо, 10 листопада минулого року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк.