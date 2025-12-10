Убийство украинки в Чехии: полиция раскрыла подробности расследования

В Моравско-Силезском крае Чехии завершено расследование дела о гибели украинской гражданки, исчезновение которой сначала считалось пропажей без вести, однако впоследствии выяснилось, что она стала жертвой умышленного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чешского издания iDNES.cz

Обнаружение пропавшей женщины

Местная полиция сообщила, что 22-летнюю украинку объявили в розыск 25 ноября, хотя знакомые видели ее в последний раз несколькими днями ранее.

Тело обнаружил прохожий 3 декабря в ручье Олешна неподалеку от Фридек-Мистека. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насильственных действий.

"Женщину задушили. Мы с нашими коллегами во Фридек-Мистек начали масштабное расследование, в которое привлекли большое количество полицейских, кинологов и водолазов", – отметил Лукаш Рихтер, региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности. Он добавил, что времени прошло много, однако следователям удалось получить важные улики.

Задержание подозреваемого

Уже на следующий день после обнаружения тела был задержан 33-летний украинец, который, по данным следствия, признал свою причастность.

Правоохранители указали, что причиной встречи стали финансовые разногласия: "Мотивом были их взаимные разногласия, обвиняемый пообещал женщине, что вернет деньги, принадлежавшие ей с предыдущей работы. Они должны служить залогом за ее зарплату. Таким образом, он выманил её с места жительства".

Оба проживали в Чехии легально, однако мужчина находился в стране дольше, а женщина приехала после начала войны.

Ход следствия

Подозреваемый содержится под стражей и сотрудничает с полицией. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В регионе это уже восьмое убийство с начала года, при этом все преступления следователи раскрыли. В прошлом году в крае было зафиксировано 14 подобных случаев.