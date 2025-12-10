Убивство українки в Чехії: поліція розкрила подробиці розслідування

У Моравсько-Сілезькому краї Чехії завершено розслідування справи щодо загибелі української громадянки, зникнення якої спершу вважали зникненням безвісти, однак згодом з'ясувалося, що вона стала жертвою умисного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію чеського видання iDNES.cz

Виявлення зниклої жінки

Місцева поліція повідомила, що 22-річну українку оголосили в розшук 25 листопада, хоча знайомі бачили її востаннє кількома днями раніше.

Тіло виявив перехожий 3 грудня в струмку Олешна неподалік від Фрідек-Містека. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильницьких дій.

"Жінку задушили. Ми з нашими колегами у Фрідек-Містек розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів і водолазів", - зазначив Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності. Він додав, що часу минуло багато, проте слідчим вдалося отримати важливі докази.

Затримання підозрюваного

Уже наступного дня після виявлення тіла було затримано 33-річного українця, який, за даними слідства, визнав свою причетність.

Правоохоронці вказали, що причиною зустрічі стали фінансові розбіжності: "Мотивом були їхні взаємні розбіжності, обвинувачений пообіцяв жінці, що поверне гроші, які належали їй з попередньої роботи. Вони мали слугувати заставою за її зарплату. Таким чином, він виманив її з місця проживання".

Обидва проживали в Чехії легально, проте чоловік перебував у країні довше, а жінка приїхала після початку війни.

Хід слідства

Підозрюваний утримується під вартою і співпрацює з поліцією. Йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. У регіоні це вже восьме вбивство від початку року, при цьому всі злочини слідчі розкрили. Минулого року в краї було зафіксовано 14 подібних випадків.